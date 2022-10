C’est enfin terminé entre l’Egypte et le Sénégal (6-4) dans un match très serré qui a donné des sueurs froides aux supporters des Lions habitués à dominer leurs matchs.

Comme attendu, le duel Égypte v Sénégal a tenu ses promesses. Les nombreux supporters au Vilanculos Beach ont assisté à un très bon match où les buts n’ont pas manqué. Les deux équipes avaient déjà annoncé la couleur lors de la finale Coupe COSAFA. Elles ont remis le même duel avec beaucoup plus d’intensité pour ce match dont l’enjeu est la première place du groupe B et une qualification en demi-finale.

Il faudra attendre la 4e minute de jeu pour l’ouverture du score, réussi par le gardien de but Al Seyni Ndiaye. Le Sénégal marquait son territoire sans effrayer les Égyptiens déterminés à battre les Champions d’Afrique en titre. D’ailleurs, la star des Pharaons va faire déjouer le système défensif bien en place de Diallo pour égaliser à la 10’. Les deux équipes se quittent avec un score paritaire à la fin de la première période (1-1).

Intenable durant ce match le numéro 10, Mohamed Hassan va enchaîner un second but dès le début du second tiers (15’). Alors que Mandione Laye Diagne égalisait sur un coup franc direct la minute d’après, l’Egypte, mène encore le score sur un corner rapidement joué (17’). Mandione Diagne va encore égaliser (18’) cette fois-ci sur un beau service de son gardien qui déjoue toute défense égyptienne.

Mais il en faudra plus pour museler les Pharaons. Sur une poussette d’un défenseur sénégalais, l’Egypte obtient un penalty que le numéro 9 Costa n’aura aucun mal à marquer. Jean Ninou Diatta va se racheter de sa faute la minute d’après (22’). Avec une belle frappe, il plonge le ballon au fond des filets. C’est le dernier but de la seconde partie (4-4).

Le dernier tiers temps sera à l’avantage des Lions de la Teranga. Ils ont l’habitude de monter en puissance durant cette période. Les buts Mamour Diagne (22’) et Seydina Issa Laye Sene (27’) vont signer la victoire du Sénégal sans compter les innombrables arrêts du gardien de but sénégalais.

Avec la victoire de l’Ouganda face au Madagascar (6-3), le Sénégal qui compte deux victoires en autant de sorties, est assuré de terminer parmi les deux premiers du groupe B. Il file en demi-finale avant de disputer son dernier match face aux Malgaches.

