Face à Manchester United ce samedi, Chelsea fera sans Kalidou Koulibaly. Pour ce qui n’est pas surprenant, Edouard Mendy démarrera sur le banc des remplaçants.

Blessé ou pas, Kalidou Koulibaly ne jouera pas contre Manchester United ce samedi (16h30 GMT). Alors que les Blues accueillent les Red Devils pour le compte de la 13e journée de Premier League, le défenseur central international sénégalais ne figure pas dans la feuille de match.

En attendant de savoir plus sur l’absence du Champion d’Afrique, Graham Potter a également composé son onze de départ sans Edouard Mendy. Assez logique au vue des dernières sorties et donc des prestations de Kepa Arrizabalaga qui semble plus que jamais redevenir numéro 1.

