Les premières rencontres de la deuxième journée de Ligue 1 ont eu lieu ce samedi. Vainqueur d’entrée face à Guédiawaye FC (1-0) samedi dernier, le Stade de Mbour se déplaçait sur la pelouse Sonacos. Un match n’a pas connu de vainqueur, malgré plusieurs tentatives de part et d’autre.

Les deux équipes se sont séparées sur le score de zéro but partout (0-0) au stade Ely Manel Fall. Avec ce résultat, l’équipe de Cheikh Gueye reste provisoirement en tête du classement avec quatre points.

