Le Stade de Mbour affronte la SONACOS samedi pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 pour confirmer son succès inaugural. Dans le même temps, Diambars et le Jaraaf tenteront de lancer victorieusement leur saison.

Après une première journée ponctuée par de beaux affrontements, la deuxième journée de Ligue 1 ce week-end va livrer d’autres belles affiches et des chocs entre adversaires aux objectifs opposés. Si la rencontre phare entre Génération Foot et le Casa Sports est programmée ce dimanche, trois duels auront lieu ce samedi après-midi.

Diambars – Linguère

Défait sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur le week-end dernier, les Académiciens n’auront pas droit à l’erreur. Ils auront donc à cœur de réussir leurs retrouvailles avec le Stade Fodé-Wade face à La Linguère de Saint-Louis. Enchaîner un deuxième match sans succès, ce n’est sans doute pas dans l’esprit de Diambars. Mais attention ! Après leur match nul à domicile contre l’US Gorée, les Saint-Louisiens voudront forcément surprendre avec un meilleur résultat.

SONACOS – Stade de Mbour

Ce duel programmé au Stade Elimanel Fall de Diourbel verra s’affronter les deux promus cette saison. Vainqueur de son premier match contre le Guédiawaye FC, le Stade de Mbour mettra tous les ingrédients nécessaires afin d’enchaîner un second succès de rang pour prendre provisoirement la première place du Championnat. De son côté, la SONACOS, qui sort d’un bon nul contre le Jaraaf, voudra réussir son entrée devant ses supporters.

AS Douanes – Jaraaf

Ces deux formations passent au rattrapage après avoir respectivement été tenue en échec par la SONACOS (0-0) et battue par Teungueth FC (0-1) lors de la première journée. Pour le Jaraaf, ce sera question d’enchaîner un quatrième succès d’affilée face à l’AS Douanes. Mais les Gabelous n’entendront pas ça du même oreille et tenteront de mettre fin à cette série négatives face aux Vert et Blanc, qu’ils ont corrigés en janvier 2021 (4-1).

