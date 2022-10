Sanctions : jusqu’à 5 ans de suspension ferme

Et Bira Sène de rappeler que « l’avenant signé entre le promoteur et le CNG/L requiert le respect scrupuleux de tous les points qui y sont consignés », et qu’ « en cérémonie de face-à-face, aucun lutteur, sous aucun prétexte, n’a le droit de toucher son adversaire. Tout contrevenant à la présente mesure est passible (en sus d’autres sanctions déjà prévues) à une sanction pouvant aller jusqu’à cinq (5) ans de suspension ferme ».