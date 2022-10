Après un regain de forme observé lundi dernier face à Osasuna (2-0), Villarreal a été malmené par le FC Barcelone ce jeudi à l’occasion de la 10e journée de LaLiga. Nicolas Jackson et ses partenaires s’inclinent 0 à 3 au Camp Nou.

Il n’y aura pas de deuxième victoire consécutive pour Villarreal au Camp Nou. La faute à un FC Barcelone revanchard et au-dessus. Victorieux d’Osasuna lundi dernier, le Sous-Marin Jaune se rendait en Catalogne ce jeudi soir pour tenter d’enchaîner un bon résultat en Championnat afin surtout d’accrocher l’Europe. Mais les hommes d’Unai Emery repartent avec un lourd revers (0-3).

Devant une équipe qui venait de perdre deux rencontres importantes, dont El Clásico contre le Real Madrid, Villarreal n’a pas existé, malgré la titularisation de Nicolas Jackson dans l’attaque. Robert Lewandowski et ses partenaires ont fait le boulot en l’espace d’une mi-temps. L’attaquant polonais a inscrit un doublé express (31e, 35e), puis Ansu Fati s’est chargé de corser l’addition (38e).

En seconde mi-temps, le club de Castellón et son gardien de but argentin, Gerónimo Rulli, ont limité la casse, puisque le FC Barcelone ne parvenait plus à scorer à nouveau. Une défaite logique qui ne permet donc pas à Villarreal d’avancer au classement. Le Sous-Marin Jaune, qui accueillera Almería lors de la prochaine journée, se classe en effet dans le milieu de tableau (9e) de LaLiga d’Espagne.

