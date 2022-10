Le sélectionneur national de l’équipe sénégalaise des moins de 23 ans a fait un point sur la préparation des Lions en prélude de leur double confrontation contre le Burkina Faso dans le cadre du second tour des éliminatoires pour la CAN de cette catégorie.

Demba Mbaye s’est exprimé sur la chaîne YouTube de la FSF estimant que ses joueurs qui défieront les Burkinabés dans une double confrontation sont prêts pour « le combat ». « On a un bon niveau. Nous sommes prêts sur le plan physique. Certains joueurs ont commencé le championnat de Ligue 1 cette semaine. Nous sommes avec eux depuis 15 jours et on a multiplié les matchs, les oppositions. On a aussi travaillé sur la partie tactique qui va nous permettre d’être performants sur le modèle que l’on veut mettre sur place», a déclaré le technicien sénégalais.

Face aux étalons des moins de 23 ans, les lions attendent une opposition difficile. « Les deux équipes se disputeront une place qualificative. Donc, ce sera forcément un match difficile. Mais on a préparé les joueurs à ce combat-là parce que ce sera un combat. Les joueurs sont préparés au combat. Ce sera un combat. Ce sera difficile dans des conditions difficiles. Parce qu’on va jouer à 15h. Mais, on est prêts. On ne peut pas se cacher derrière la chaleur. Les joueurs savent à quoi s’attendre et on a des objectifs pour ce match-là. J’ai clairement dit aux joueurs qu’ils seraient évalués en rapport avec les objectifs qui ont été fixés ».

Pour les objectifs de la sélection sénégalaise, Demba Mbaye se veut clair. « Je dis souvent que dans un match il y a deux éléments qui sont en jeu, il y a le résultat et le contenu on va essayer de gagner les deux et le résultat et le contenu« , conclut le technicien. La rencontre aller est prévue ce dimanche 23 octobre au Burkina Faso tandis que le match retour programmé 29 octobre à 19h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

wiwsport.com