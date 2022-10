En battant respectivement Serigne Mor Niang et Daniel Malick Sène hier, lors des 5ème et 6ème rondes du tournoi de remise à niveau, le GMI Mor Seck a consolidé son fauteuil de leader.

Il n’est décidément pas prêt à céder son fauteuil. Après 6 rondes, le chevronné GMI Mor Seck est toujours en tête du classement du tournoi de remise à niveau.

Neutralisé lors de la 4ème ronde par Ibrahima Gaye, Mor Seck a en chaîné, hier mardi, deux belles victoires. D’abord devant Serigne Mor Niang (5ème ronde) et ensuite face à Daniel Malick Sène (6ème ronde). Avec ces deux succès, Mor Seck occupe la 1ère place du classement général avec 10 points en 6 rondes. Il est suivi d’Ibrahima Gaye crédité de 8 points.

Les matchs d’Ansou Ndiaye ont été reportés pour des raisons personnelles. Il disputera ces deux matchs de rattrapage face à Mame Saïd Niang (le vendredi à 10h00) et Youssou Ndiaye (le samedi à 10h00). Ce mercredi, les 12 damistes observeront une pause et reprendront les pions demain, jeudi, lors des 7ème et 8ème rondes.

Avec Stades