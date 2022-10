La Fédération sénégalaise de Boxe organise le «Dakar Fight Night» ce vendredi à Magic Land. Plusieurs boxeurs sont attendus, des Libanais, Congolais, Iraniens et Camerounais d’après le Directeur technique national (DTN), Mouhamed Aoudi.

Le DTN, Mouhamed Aoudi, expliqué l’importance de l’événement dont l’objectif est de per mettre aux boxeurs séné galais de frotter aux autres boxeurs étrangers pour avoir de l’expérience. » Si nos boxeurs restent au Sénégal et ne combattent qu’entre eux, ils ne vont pas progresser », avance M. Aoudi qui veut programmer un gala au Sénégal tous les deux mois et partout dans le pays voire à Abidjan (Côte d’Ivoire).

D’après le DTN, au-delà de l’expérience que les boxeurs sénégalais peuvent récolter, ils vont également gagner des sous pour « vivre » de leur passion. Chaque boxeur recevra 50.000 FCFA et plus ils progresseront, plus le cachet augmentera pour les motiver. Le budget de l’évènement est de 20 millions FCFA. Des sponsors nous ont appuyés. Le billet d’avion Dakar Liban dépasse 600.000 FCFA (…). C’est un gros budget certes, mais mes contacts m’ont accompagné et je n’ai rien payé de ma poche », explique-t-il.