Deux jours après une deuxième place honorifique au Ballon d’Or, Sadio Mané est aligné d’entrée par Julian Nagelsmann contre Augsbourg en Coupe d’Allemagne.

Le Bayern Munich se déplace ce mercredi (18h45 GMT) sur la pelouse d’Augsbourg, à l’occasion du second tour de la Coupe d’Allemagne. Deuxième du classement du Ballon d’Or 2022 et vainqueur du Trophée Socrates il y a deux jours, Sadio Mané n’a pas été ménagé et est bien titulaire pour cette rencontre.

L’attaquant sénégalais a marqué lors du précédent tour.

