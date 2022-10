Mal embarqué, le Bayern Munich a réussi à renverser Augsbourg avant de s’imposer largement (5-2) lors du second tour de la Coupe d’Allemagne.

L’essentiel est bien là pour le Bayern Munich. Emmenés par une équipe remaniée, ouu il y avait tout de meme la présence de Sadio Mané au coup d’envoi, les Bavarois ont réussi à battre Augsbourg sur sa pelouse, ce mercredi soir, dans le cadre du deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Pourtant, les choses avaient mal démarré pour la bande à Julian Nagelsmann.

Après seulement 9 minutes, les locaux ont ouvert le score par l’intermédiaire de Mads Pedersen. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la réplique bavaroise. Buteur en Championnat ce week-end, Choupo-Moting égalisait (27e). Joshua Kimmich (53e) et un nouveau but de l’attaquant camerounais (59e) permettait au Bayern de prendre l’avantage.

Ensuite, si Augsbourg a repris espoir dans ce match en réduisant l’écart sur un contre son camp de Dayot Upamecano (64e), et si Sadio Mané était déjà remplacé (58e), Jamal Musiala (74e) et Alphonso Davies (90e+1) ont mis fin au suspense. Le Bayern Munich sort donc assez tranquillement du piège et avance au prochain tour de la Coupe d’Allemagne.

wiwsport.com