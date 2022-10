La Confédération Africaine de Football , CAF a dévoilé le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 preuve à partir de ce vendredi 21 octobre au 28 octobre au Mozambique.

A moins de deux jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer devant se jouer au Vilankulos Arena (Mozambique), la Caf a dévoilé le ballon de la compétition qui démarre à compter de ce vendredi 21 octobre.

Il s’agit d’un ballon de couleur vert avec des figurines tout autour reflétant la plage et un terrain de football. Espérons que ce magnifique ballon portera chance aux Lions du Sénégal triple tenant du titre et en quête d’un quatrième succès consécutif à la CAN de Beach Soccer.

Introducing the 𝙑𝙞𝙡𝙖𝙣𝙠𝙪𝙡𝙤 ⚽️ The #BSAFCON2022 official match ball has been released 🤩 pic.twitter.com/4XGIze9j8W — CAF (@CAF_Online) October 19, 2022

