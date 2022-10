La structure Jambars Productions a décidé de réorganiser le combat devant opposer Siteu à Papa Sow après l’échec de leur première rencontre causée par une blessure du lutteur de Fass.

Ce remake programmé le 06 novembre prochain dans l’enceinte de l’arène nationale de Pikine promet des étincelles. Dans une interview avec nos confrères de Lutte Tv, Siteu qui affiche une bonne forme, il a laissé entendre qu’il ne négligera rien et compte riposter pour ne donner aucune chance à Papa Sow.

« Je suis Siteu, et je suis prêt depuis un bout de temps. Je m’entraîne tous les jours, certes j’ai eu un moment où j’avais diminué les séances d’entraînement à cause du travail que je faisais (chantier) mais ça n’a duré qu’un seul mois. Depuis quatre mois maintenant, je me focalise uniquement sur les préparatifs de ce combat. Je suis prêt à remettre Papa Sow à sa place », a-t-il déclaré.

Bien conscient que son combat face au lutteur de Fass ne sera pas une partie de plaisir, le lutteur de l’écurie Lansar qui va s’appuyer sur une forte mobilisation sans faille, fait appel à la non-violence. « Beaucoup de personnes comptent sur moi. J’appelle à mes fans de faire preuve de fair-play. Je sais qu’en termes de mobilisation je dépasse de loin le roi des arènes« , ajoute le Boy Diamaguene.

Pour rappel leur premier affrontement raté a été causé par une sanglante blessure de Papa Sow suite à une violence entre les deux camps.

