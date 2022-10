Nation la plus titrée du continent avec 10 trophées dont les trois dernières remportées consécutivement, le Sénégal est l’équipe à battre de la Can 2022 prévue du 21 au 28 octobre prochain au Vilankulos Arena au Mozambique.

Participant par ailleurs à sa dixième Coupe d’Afrique des Nations de Beach, les récents vainqueur de la Cosafa Cup sont logés dans la poule B en compagnie de l’Ouganda, le Madagascar et l’Egypte. Les poulains de Mamadou Diallo visent un 7e titre dans la compétition et un 4e consécutif pour entériner leur domination sur le Beach Soccer continental.

3️⃣ days left for #BSAFCON2022 ⌛️

🇸🇳 Senegal are the most crowned champions! They secured their 1st title in the 3rd edition 🏆 pic.twitter.com/GO5Lxu4Ung

