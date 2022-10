Sacré hier pour le Prix Sócrates distinguant le joueur qui s’est le plus illustré à travers ses actions humanitaires en plus de sa 2e place au classement au Ballon d’Or France Football, Sadio Mané a été bien reçu par ses partenaires à l’entraînement.

Au lendemain d’une soirée qui l’aura sacré dauphin du lauréat 2022, Karim Benzema et comme le joueur au ‘’grand cœur’’, Sadio Mané a été célébré par ses coéquipiers bavarois ce matin à l’entraînement. Le Sénégalais loué pour son humilité sur et en dehors du terrain, est sans conteste la star de la formation de Nagelsmann. Une haie d’honneur a été dressée en l’honneur du Lauréat du Trophée Sócrates.

Outre que Mané, Gravenberch et Jamal Musiala ont été aussi félicités pour leurs nominations et rangs à la cérémonie du Ballon d’Or France football. Pour rappel, Gravenberch et Musiala ont été nominés pour le Trophée Kopa 2022 finalement remporté par le jeune Barcelonais, Gavi.

wiwsport.com