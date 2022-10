L’événement de la 11ème journée en Premier League, c’est la victoire de Liverpool (1-0) face à Manchester City. Les Reds qui sont désormais à la huitième place de Premier League avec 13 points, ont remporté le choc face à Manchester City au terme d’un match très accroché. Sadio Mané se réjouit du succès de ses anciens coéquipiers. Il a été interrogé à la suite de sa belle prestation avec le Bayern contre Fribourg.

« Je suis très heureux pour les gars qu’ils aient battu City. Je n’ai pas pu regarder parce que nous étions dans le bus. J’ai une grande confiance dans les gars et l’entraîneur qu’ils reviendront au sommet » , a déclaré l’international sénégalais dans les colonnes de BILD. Au même moment, le Bayern a fait tomber Fribourg (5-0), dans le choc de la 10ème journée de Bundesliga avec notamment, un but du Sénégal, titulaire, son 5e de la saison.

Sadio Mane:

“I'm very happy for the boys that they beat City. I couldn't watch because we were on the bus. I have a lot of faith in the boys and the coach that they'll get back to the top!" #lfc [bild] pic.twitter.com/qM430WylEa

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 16, 2022