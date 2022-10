De Pape Alioune Ndiaye en passant par Modou Tambédou jusqu’à Pape Meïssa, ils ont été nombreux ces Sénégalais ayant réussi à briller dans les Championnats européens (D1/D2) durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la disposition d’un 4-2-3-1.

MORY DIAW, précieux

S’il a quand même très peu été sollicité face à l’AS Monaco ce dimanche, le portier de 29 ans est resté solide et concentré sur ses bases. Malheureux sur un penalty après avoir dans un premier temps repoussé la frappe de Breel Embolo avant de pousser la balle dans les pieds du Suisse qui marque, l’ancien Parisien a réalisé un bel arrêt devant Aleksandr Golovin. Il a également été précieux face à ses compatriotes Krépin Diatta et Ismaila Jakobs en seconde période.

YOUSSOUF, le grand Sabaly

De retour dans le onze de base de Manuel Pellegrini ce dimanche face à Almería, le latéral droit sénégalais a sans contestation possible délivrée une de ses meilleures prestations depuis son arrivée en Andalousie. Il suffit de demander au virevoltant ailier gauche belge Largie Ramazani. Sur son côté, Sabaly a imposé sa vélocité. Il s’est également projeté en attaque et réussit la plupart de ses centres. Intéressant dans le placement, c’est lui gagne la balle qui emmène le 2-1 du Real Betis. Il finit sa rencontre sain et sauf, avec 2 interceptions, 2 tacles, 74 ballons touchés, 94% de passes réussies (52), 1 passe clé et surtout 2 dribbles réussis.

MAMADOU DIARRA, énorme

Très concentré jusqu’au bout de sa rencontre, le défenseur central de Grenoble Foot 38 a signé une performance solide face aux Chamois Niortais samedi dernier. L’ancien joueur de Giresunspor s’est montré hyper solide dans les airs comme au sol en remportant 7 duels sur 9. S’il n’a perdu que 8 ballons, il a été le joueur ayant plus touché de balles dans cette rencontre (121), à égalité avec son compère défensif Adrien Monfray. Diarra a également réussi 93% de ses passes, soit 105 passes réussies. Il est auteur de deux passes clé et s’est créé deux occasions.

MODOU TAMBEDOU

Indiscutable dans les choix de Mbaye Lèye à Zulte Waregem, le joueur de 19 ans donne raison à son entraîneur match après match, particulièrement le dernier lors du derby de Flandre Occidentale face à Courtrai. S’il a eu à souffrir en première période, à l’image de ses autres coéquipiers sur la pelouse, il a montré un beau visage de sa part dans la seconde mi-temps. C’est lui qui enclenche la remontada du Essevve en égalisant dans l’heure de jeu sur une reprise de balle perdue. Malheureusement pour lui, il cède sa place sur blessure à la 69e.

ABDOU DIALLO, buteur

Après une entrée en jeu intéressante en Ligue des Champions mardi dernier face au Celtic Glasgow, le défenseur gauche des Lions a été à la hauteur samedi contre le Hertha Berlin. C’est lui qui marque le but du 2-0 pour les Saxons. Il s’illustre avec 2 dégagements, 1 tir bloqué, 2 interceptions, 1 tacle, 6 duels gagnés. Mais sa note noire dans ce match a sans doute été le penalty concédé dans l’heure de jeu qui permet au Hertha Berlin de revenir à 3-1.

ASSANE DIOUSSÉ, en sauveur

Pour 19 minutes sur la pelouse du PAS Giannina ce dimanche, le milieu de terrain sénégalais de 25 ans a démontré en quoi il peut valoir pour son équipe. Il est entré en jeu avec énormément d’envie et d’engagement et touche 19 ballons, remporte 2 duels contre 3. Cerise sur le gâteau de son bon match, il marque le but égalisateur en fin de rencontre en envoyant une surpuissante frappe du pied gauche au gardien adverse. Une prestation qui devrait lui permettre de retrouver une place de titulaire après avoir démarré sur le banc des remplaçants durant les deux derniers matchs.

PAPE ALIOUNE NDIAYE, régulier

Si Adana Demirspor est leader du Championnat de Turquie après 10 journées, c’est parce qu’il compte sur les prestations XXL de son milieu de terrain sénégalais de 31 ans. Contre Kasımpaşa samedi, Badou Ndiaye a une nouvelle fois brillé. Moins en vue en première période, il a été beaucoup plus intéressant dans la seconde mi-temps. Idéalement servi par Fredrik Gulbrandsen, c’est lui qui marque le dernier but de la victoire (4-1) des siens, sa deuxième réalisation en Championnat cette saison.

ILIMAN NDIAYE, la cinquantaine réussie

Un match encore plein de promesse pour le jeune international sénégalais. Alors qu’il faisait sa 50e apparition avec Sheffield United, Iliman Ndiaye a délivré une superbe prestation face à Blackpool, malgré le match nul (3-3). Son aisance technique lui a souvent permis dans ce match de facilement se défaire du marquage pour mettre un coéquipier dans une bonne position d’attaque. Sur une belle action collective, il est à la conclusion en marquant son 6e but de la saison à la 23e minute. Il a réussi 2 dribbles sur 3 tentés et touché 60 ballons.

ISMAÏLA SARR, généreux

Dire que l’ailier sénégalais de 24 ans est actuellement dans une belle forme, c’est peu dire. Lors du choc contre Norwich samedi, l’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais a été dans tous les bons coups de Watford. Accroché dans la surface après 12 minutes, il obtenait un penalty qui, malheureusement, sera raté par Imrân Louza. Mais peu après, il s’est fendu en passeur décisif pour le milieu de terrain marocain avec un très centre. Après ce but, il se met à l’origine du second pour le Hornets. Il se joue de la défense de Norwich, centre dans la boîte et se fait contrer. Mais Yaser Aspirlla suit bien l’action pour donner une passe décisive à Keinan Davis. Petite tache noire dans son match, c’est lui qui perd la balle qui permet à Norwich de réduire l’écart.

SADIO MANÉ, poursuit sa constance

Déjà auteur d’un grand match en Ligue des Champions mercredi dernier face au Viktoria Plzeň en marquant un but, l’attaquant sénégalais a confirmé ce dimanche lors de la large victoire contre Fribourg. Une demi-occasion lui a suffi pour inscrire son neuvième but sous les couleurs du Bayern Munich. Seul au point de penalty, l’ancien joueur de Liverpool concluait facilement devant le gardien de Fribourg avec un superbe lobe, marquant le but du 4-0 des Bavarois. Une semaine parfaite pour lui et son équipe.

PAPE MEÏSSA BA, dans la régalade

Un match de Pape pour Meissa Ba face au Chamois Niortais ce samedi. L’attaquant sénégalais a été très bon dans la victoire de Grenoble Foot 38. Auteur d’un beau travail, il a permis à Matthias Phaeton d’ouvrir le score à la 19e minute. Dans la suite de son matchs, il a énormément tenté, se bénéficiant plusieurs occasions. Mais par manque d’efficacité, il ne parviendra à trouver le chemin des filets qu’à 84e minute. Un but synonyme de récompense et qui devrait lui permettre de retrouver plus de confiance.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com