Le tournoi de remise à niveau en jeu de dames a été lancé samedi au relais sportif de Dakar. Le Grand maître international Mor Seck mène les débats après trois rondes.

Mor Seck pourra-t-il conserver son avance sur la concurrence jusqu’au bout ? Le seul Grand maître international en lice dans le tournoi de remise à niveau aux standards internationaux, initié par le promoteur Tamsir Barry, a pris les commandes après les trois rondes initiales disputées samedi et dimanche. «Boy Médina» a battu Samba Badiane et Georges Cuelho. Et, il a annulé avec Youssou Ndiaye, un des favoris du [tournoi. Avec 5 points au compteur, le GMI a une longueur d’avance sur Cheikh Lam, Ibrahima Gaye et Daniel Malick Sène, tous crédités de 4 points.

Pour la 4ème ronde prévue ce lundi à partir de 15h30 au Relais Sportif de Dakar, Mor Seck va affronter Ibrahima Gaye. C’est le choc du jour !

Avec Stades