La 10e journée de la Serie A continué aujourd’hui avec une première affiche ce matin qui oppose l’Inter au Salernitana de Boulaye Dia à 10h30.

Après deux défaites consécutives lors des journées 7 et 8, l’US Salernitana a soufflé un peu en battant Hellas Vérone (2-1) avec un but de Boulaye Dia qui n’avait plus marqué depuis la 5e journée. L’attaquant de 25 ans compte 4 buts cette saison et maximise toujours ses chances pour être dans l’équipe du Sénégal pour la Coupe du Monde.

Face à l’Inter, un adversaire avec une meilleure position, 8e et qui revient d’un nul précieux avec le FC Barcelone en ligue des champions, sera une tâche plus lourde à gérer. Mais Salernitana voudra grimper sur tableau de classement d’autant plus que Sassuolo et Torino ont perdu lors de cette 10e journée. Avec 3 points, Boulaye Dia et ses coéquipiers pourraient quitter la 12e place pour la 9e place.

wiwsport.com