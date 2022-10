L’attaquant Sénégalais du FC Metz Lamine Gueye a accordé un interview au média du club où il est revenu sur sa jeunesse, son passage à l’académie Génération Foot et la réalisation de son rêve de jouer pour les messins.

Evoluant en ligue 2 cette saison avec son club du FC Metz, Mamadou Lamine Gueye a disputé 12 matchs pour 2 buts inscrits et 2 passes décisives. Interviewé par le média du FC Metz, l’attaquant de 24 ans qui a passé son enfance à Mbour avec son coéquipier en club Ibrahima Niane est revenu sur sa passion du football et l’intégration de l’académie Génération Foot, partenaire du FC Metz où il fait ses premiers pas.

« Je suis arrivé là-bas lors de la saison 2013-2014. Jusque-là, j’évoluais en tant qu’attaquant de pointe, mais à Génération Foot, on m’a rapidement replacé en tant qu’ailier. Dès mes premiers mois à GF, j’ai été surclassé avec les séniors, ce qui m’a permis de côtoyer l’équipe première. J’étais évidemment très heureux, parce que j’ai pu m’entraîner avec les joueurs professionnels […] D’abord, j’ai beaucoup joué avec les U17. J’ai ensuite été surclassé avec plusieurs joueurs, dont Ismaïla Sarr, pour évoluer avec l’équipe première. Au début, je devais me contenter de quelques apparitions en fin de match. Mais avec le temps, j’ai réussi à jouer davantage et enchaîner les rencontres » » a t’il confié au média du club.

C’est d’ailleurs à Déni Biram Ndao que Lamine Gueye a croisé un ancien pensionnaire du FC Metz en la personne d’ismaili Sarr aujourd’hui à Watford. L’attaquant messin dit se rappeler du potentiel du joueur des Hornets déjà à l’époque. « Je me souviens de sa rapidité. Il possédait une puissance et une explosivité extraordinaires. On a très vite compris que ce serait un joueur particulier, parce qu’il avait d’énormes qualités. Tout le monde le surnommait « Izo », et je crois que ce surnom le suit toujours aujourd’hui » martèle Lamine.

Ayant évolué en prêt à Pau entre 2018 et 2020 avant de rejoindre le FC Metz ensuite, Lamine Gueye révèle que le club messin a toujours été son objectif depuis Génération Foot vu le nombre de footballeurs sénégalais qui y ont réussi.

« Oui, c’était la première chose à laquelle je pensais lorsque j’ai rejoint Génération Foot. J’ai toujours été supporter du FC Metz. Beaucoup de joueurs de l’Académie avaient poursuivi leur carrière dans cette équipe. Mon ambition était donc de les imiter. Je remercie encore le club de m’avoir accordé sa confiance. En retour, je veux donner mon maximum pour l’aider à atteindre ses objectifs » espère le joueur qui est également passé par le Paris FC.

Enfin, il a livré le secret de la réussite pour les nombreux jeunes dans les centres de formations . « Je leur dirais d’être très attentif à la discipline. C’est quelque chose d’indispensable, dans le football comme dans la vie quotidienne. Ils doivent respecter leurs entraîneurs, leurs éducateurs, qui leur consacrent beaucoup de temps. Sur l’aspect sportif, il faut travailler continuellement pour pouvoir s’améliorer et savoir être patient pour être prêt quand l’opportunité se présente » a t’il expliqué.

