Le milieu de terrain sénégalais a inscrit le dernier but de la victoire de siens face Jablonec ce dimanche.

Malgré ses difficultés sans aucune surprise dans un groupe de Ligue des Champions avec le Bayern Munich, l’Inter Milan et le FC Barcelone, et donc son élimination, le Viktoria Plzeň se balade en Championnat de Tchéquie et est sur la bonne marche pour aller décrocher un second titre d’affilée. Encore invaincus en 1. Liga, les joueurs de Michal Bílek ont décroché leur neuvième succès de la saison ce dimanche.

Opposé à Jablonec à la Chance Arena, le Viktoria s’est facilement imposé sur la marque de 3 à 0. Tomáš Chorý a marqué un doublé (19e, 63e), puis Modou Birame Ndiaye a clos la victoire avec un but dans les arrets de jeu. Le milieu de terrain sénégalais de 25 ans signait au passage sa première réalisation avec cette équipe. Au classement, le Viktoria est leader avec 6 points d’avance sur son dauphin.

Na Střelnici 🏹 po zásazích Chorého a Ndiayeho vítězíme a ze severu vezeme domů tři body ✅ #FKJPLZ pic.twitter.com/zulqfHJLd8 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 16, 2022

wiwsport.com