Il fait désormais partie des meubles. Plus d’un an après avoir fait ses débuts officiels lors d’un match de Premier League contre Leicester City, Iliman Ndiaye a réussi à devenir incontournable à Sheffield United. Grâce notamment à la confiance de son entraîneur Paul Heckingbottom, qui l’a déjà coaché dans les équipes de jeune des Blades, l’attaquant international sénégalais monte en puissance du côté du Bramall Lane.

Ce samedi 15 octobre, pour la réception de Blackpool à l’occasion de la 15e journée de Championship, le joueur de 22 ans jouera déjà son 50e match avec Sheffield United. En 49 matchs, Iliman a marqué 12 buts et délivré trois passes décisives. Muet depuis trois matchs, il aura sans doute à cœur de retrouver le chemin des filets pour mieux fêter sa 50e. Cette saison, le natif de Rouen a déjà pris part à 13 rencontres, marquant 5 buts.

Baldock, Sharp and Osborn all start at Bramall Lane. McBurnie, Ahmedhodžić and Robinson return amongst the substitutes.

