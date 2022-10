Avec un but et une passe décisive de Pape Meïssa Ba et une belle prestation de Mamadou Diarra, Grenoble s’impose largement à Niort ce samedi (3-0).

Invaincu depuis trois matchs, le Grenoble Foot 38 se déplaçait du côté de Niort avec l’envie de poursuivre sa dynamique positive à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2. Emmenés par leur attaquant Pape Meissa Ba et le défenseur Mamadou Diarra notamment, les Grenoblois ont signé une belle prestation en l’emportant tranquillement sur le marque de 3 à 0.

En supériorité numérique, le GF38 s’est montré appliqué pour aller chercher sa première victoire de la saison loin de ses bases. Matthias Phaëton a signé un doublé, L’attaquant sénégalais Pape Meissa Ba, passeur décisif sur le premier but, a inscrit le 3ème but. L’équipe de Vincent Hognon enchaîne un quatrième match sans défaite et remonte à la 6ème place du classement.

NIORT – GF38 (0-3) : LA BELLE SÉRIE CONTINUE ! Grâce à une prestation collective réussie et doublé superbe de Matthias Phaëton et une réalisation de Meïssa Ba, nos Grenoblois s’imposent largement (0-3).https://t.co/0qhvba6OOD pic.twitter.com/ieEriji5Rt — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) October 15, 2022

wiwsport.com