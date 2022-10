Pour le compte de la 1re journée de Ligue 1, Teungueth FC s’est imposé (1-0) devant l’AS Douanes ce samedi.

Dans son Stade Ngalandou Diouf, Teungueth FC, qui n’avait plus perdu en Championnat depuis huit matchs, a été à la hauteur de l’événement ou du moins a assuré l’essentiel. Opposé à l’AS Douanes ce samedi à l’occasion de la 1ère journée du Championnat national de Ligue 1, le club rufisquois ne s’est pas laissé surprendre et s’impose sur la plus petite des marges.

Victoire méritée ou pas, les joueurs de Mbaye Badji ont dû s’arracher pour venir à bout des Gabelous. En effet, Babacar Fall a offert la victoire aux siens en marquant dans les arrêts de jeu (90e+2). Pour la prochaine journée le week-end prochain, Teungueth FC se rendra à Thiès pour aller défier le CNEPS, pendant l’AS Douanes tentera de se reprendre contre le Stade de Mbour.

