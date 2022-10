Week-end encore rouge pour Dion Lopy. Rattrapé par les démons rouges à Reims cette saison, le milieu de terrain sénégalais a écopé d’une nouvelle expulsion en Ligue 1.

Inévitable. Très largement leader au classement des équipes ayant reçus le plus de cartons rouges depuis l’entame de cette nouvelle saison du Championnat français de Ligue 1, le Stade de Reims a une nouvelle fois été rattrapé par les faits. En effet, lors du déplacement à Lorient ce samedi, les Rémois ont écopé de deux expulsions, dont la deuxième de la saison pour Dion Lopy.

Averti en fin de première période pour avoir retenu par le bras l’attaquant burkinabé Dango Ouattara (45e+3), le jeune milieu de terrain international U23 sénégalais a reçu un second avertissement au retour des vestiaires (46e), sanctionnant un tacle en retard sur le même joueur. Le 28 août dernier, face à l’Olympique Lyonnais lors de la 4e journée, le joueur de 20 ans avait été expulsé.

Dans cette même rencontre soldée par un score nul et vierge entre Lorientais et Rémois, le Stade de Reims a terminé à 9, puisque le défenseur ivoirien Emmanuel Agbadou a été également expulsé. Résultat, le club champenois en est désormais à huit cartons rouges en 11 journées de Championnat, ce qui en fait l’équipe la plus sanctionnée, alors qu’il a pris 24 cartons jaunes.

