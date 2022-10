Le stage international de Jujitsu a démarré ce 13 au 15 octobre au Dojo Bip, plus de 75 éléments des forces de défense et de sécurité ont entamé leur formation aux techniques de maitrise et de combat, sous la houlette du grand maitre italien Giancarto Bagnulo.

La séance de renforcement de capacités s’est déroulée de 9h00 à 12h00 au camp militaire Abdou Diassé. Sur une période de trois jours (13, 14 et 15 octobre), les membres des forces de défense et de sécurité seront en stage au Dojo Bip dudit camp militaire.

Le DTN de l’Association Budo Jitsu du Sénégal (ABJS) et initiateur de ce stage international, El Cheikh Yérim Thioub s’est aussi réjoui de la première journée de formation qui a connu, d’après lui, un franc succès.

«Plus de 75 éléments des forces de défense et de sécurité, issus de différents corps, ont participé à ce renforcement de capacités. Des agents de la BIP, de la GIGN, des Eaux et Forêts, de l’Administration pénitentiaire et tous les responsables des grandes maisons d’arrêt et de correction sont là. Certains sont venus de l’intérieur du pays» indique Me Thioub.

La formation doit durer 3 jours, mais « on est en train de voir comment pérenniser ces activités pour permettre aux participants d’être aguerris», a-t-il assuré.

