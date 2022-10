Lors des deux dernières saisons, Edouard Mendy a été indéboulonnable dans les camps de Chelsea. Arrivé du Stade Rennais l’été 2020, il a très vite relégué Kepa Arrizabalaga sur le banc des remplaçants. Mais depuis l’arrivée de Graham Potter en remplacement de Thomas Tuchel il y a quelques semaines, le portier international sénégalais n’a pas encore goûté en minute.

La faute tout d’abord à des prestations moindres puis une blessure qui l’a éloigné des terrains un certain moment. Avec gourmandise donc, Kepa a repris le flambeau. Ce qui fait sacrément revivre la concurrence entre les deux joueurs. Néanmoins, les derniers matchs des Blues laissent penser que Graham Potter a tranché, et le Champion d’Afrique semble relégué au numéro 2.

Aujourd’hui, à chaque conférence de presse, l’entraîneur de Chelsea n’échappe pas à la question. Il a donc encore une fois été interrogé sur ce thème ce vendredi. « Edouard Mendy a été formidable, son attitude est fantastique, il soutient l’équipe. Il s’est blessé à mon arrivée, Kepa a bien joué. Situation actuelle ? Il y a de la concurrence. On en a besoin pour se pousser mutuellement », a déclaré Potter.

