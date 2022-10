Auteur d’un très bon début de saison, le milieu de terrain sénégalais du Rayo Vallecano Pathé Ciss est revenu sur sa carrière avec le club espagnol dans une interview accordée à Union Rayo.

Indéboulonnable dans l’entre jeu du Rayo Vallecano et pièce important du dispositif de son coach Anodin Iraola, Pathé Ismael Ciss connaît une première moitié de saison pour le moment réussie au point qu’il suscite la curiosité de la journaliste espagnol Lucia Ochaga qui lui a posé quelques questions lors d’une interview dans Union Rayo.

Le frère à Saliou Ciss s’est ainsi prononcé sans détour sur sa carrière et sur sa personnalité qui lui a permis d’être à ce niveau aujourd’hui. » Mes valeurs sont l’effort et le travail. Il y a des jeunes qui travaillent dur, mais ils n’ont pas la chance comme nous » a t’il déclaré.

« Le message que je veux faire passer aux jeunes, c’est qu’ils travaillent et croient en leurs rêves » s’est exprimé l’international sénégalais.

Pour finir, le joueur formé au Diambars dit comprendre le turn over imposé souvent par son entraîneur pour garder la fraîcheur du groupe : « Je n’ai pas baissé d’intensité depuis le début de la saison, mais le football est comme ça. Parfois tu es titulaire, et d’autres fois tu es remplaçant » a affirmé Pathé Ciss qui a marqué 1 but en 8 matchs de Liga disputés cette saison.

wiwsport.com