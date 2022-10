En déplacement en Azerbaïdjan ce jeudi, l’Olympiakos a partagé les points avec Qarabağ (0-0). Malgré ce premier point marqué, le club grec est éliminé de la Ligue Europa.

Le parcours catastrophique et chaotique de l’Olympiakos en Ligue Europa cette saison n’ira pas jusqu’au second tour. La faute à une nouvelle prestation apathique de la part des hommes Míchel. Après trois défaites de rang, Le Pirée se rendait en Azerbaïdjan ce jeudi soir pour jouer sa dernière carte sur la pelouse de Qarabağ. Une chance qui n’a pas été saisie par les visiteurs.

En effet, sans Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba qui ont été laissés sur le banc des remplaçants, l’Olympiakos n’a fait mieux qu’un résultat nul 0-0. Conséquence, avec un petit point au compteur, il ne peut plus plus obtenir meilleur qu’une troisième place. Les Grecs devront donc se battre avec Nantes pour finir 3e, synonyme d’un reversement en Ligue Europa Conférence.

