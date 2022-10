Il lance sa carrière d’entraîneur en janvier 2021 et débute avec les moins de 14 ans avant de s’engager 6 mois plus tard avec les juniors de Kups. En juillet 2021, Issa Thiaw remporte son premier trophée en tant qu’entraîneur, le championnat de la catégorie des moins de 20 ans. En récompense de ses débuts prometteurs, les dirigeants de la formation de Finlande lui confient les rênes de KuPS Academy. « En mars 2022, J’ai eu l’honneur d’être nommé entraîneur principal KuPS Academy qui évolue en troisième division. KuPS Academy représente l’équipe réserve de KuPS où j’ai joué mes derniers matchs professionnels. En même temps, je suis l’entraîneur adjoint de l’équipe de KuPS pensionnaire de la première division », précise le jeune technicien de 30 ans qui poursuit également des cours d’entraîneur UEFA avec la Fédération finlandaise de football. Pour atteindre ses objectifs, l’ancien joueur de Yoof veut aller le plus loin possible dans son nouveau monde. « Je souhaite également suivre étape par étape le processus qui s’offre en moi et saisir toutes opportunités. »