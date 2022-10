Après les récentes compétitions dans les plages de Dakar, la Ligue de Thiès de Natation organise, ce dimanche, la 3ème édition de la Traversée de la Petite Côte.

Cette 3ème édition aura comme cadre les plages de Saly et de Mbour. «Après une série de compétitions dans les plages de Dakar pour préparer la 33ème édition de la Traversée Dakar-Gorée qui s’est déroulée le 25 septembre dernier, les compétitions continuent sur les plages de Mbour et Saly avec la Traversée de la petite côte prévue ce dimanche 16 Octobre 2022», lit on dans un communiqué de là Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS).

Dans la foulée, la FSNS informe que la cérémonie de remise des trophées de la dernière Traversée Dakar-Gorée se tiendra finale ment à l’Olympique club de Dakar, sis sur la corniche Ouest ce samedi 15 octobre à 16h30.

Avec Stades