La LSFP a signé une convention de partenariat avec l’équipementier AIRNESS qui l’a doté d’un outil de travail précieux pour les clubs pour la nouvelle saison. La rencontre a eu lieu ce mardi au siège de la LSFP en présence des représentants de la marque sportive, Fousseyni Diawara (ancien international malien) et Amy Sene (triple Championne d’Afrique de Marteau).

C’est une dotation de 1500 ballons pour la première année qui n’est pas accompagnée d’une somme d’argent précise le président de la LSFP Djibril Wade. Selon lui, c’est un pas de plus pour l’instance qu’il dirige.

« Nous avons eu dans le passé à jouer avec un ballon unique. Mais on achetait les ballons à un prix forfaitaire. C’est à dire que la Ligue subventionnait sur le prix d’achat des ballons, cette fois-ci on offre, c’est donc un pas vers l’avant. On va remettre 50 ballons à chaque club. Les 30 serviront pour les matchs et les 20 pour les séances d’entraînement tout en sachant que les ballons pour les matchs peuvent servir pour les séances d’entraînement » a déclaré Djibril Wade qui dirige l’instance. En retour, la marque bénéficiaire de visibilité sur les supports de com’ de la LSFP.

De son côté, le représentant de la marque AIRNESS se dit fier de collaborer avec le Sénégal et d’avoir une visibilité chez les 28 équipes professionnelles de football. « Venir au Sénégal chez les Champions d’Afrique, cela nous tenait a cœur. C’est une sorte de récompense, on sera tous sénégalais à la coupe du Monde. C’est symbolique mais le Sénégal a eu la chance d’être le premier pays en Afrique de l’ouest a avoir un ballon unique pour le championnat. Aujourd’hui, on espère qu’on aura à sponsoriser d’autres championnats. Des discussions sont en cours » a déclaré Fousseni Diawara.

La saison 2022-2023 de la LSFP démarre ce 15 octobre.

