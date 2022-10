Gabby Agbonlahor s’est rendu sur Twitter après qu’Aston Villa n’a pas réussi à battre Nottingham Forest au City Ground lundi soir. L’ancien attaquant des Villans a exhorté son ancien club à signer l’attaquant sénégalais de Watford Ismaïla Sarr.

Cet été, Ismaïla Sarr était sur le point de rejoindre Aston Villa après un accord entre les deux clubs. Mais le deal était finalement tombé à l’eau – il est resté à Watford et réussit actuellement un bon début de saison 2022-23.

Le Sénégalais a marqué quatre buts en neuf matchs pour les Hornets – avec deux passes décisives. Assez pour refaire parler de son nom en janvier prochain lors du prochain mercato – avec notamment Leeds et Crystal Palace qui sont également liés au joueur cet été. La somme de 30 millions d’euros permettrait de signer l’homme fort des Hornets.

Après avoir vu son ancienne équipe faire preuve d’un manque de créativité contre une équipe de Forest qui avait subi cinq défaites consécutives, Agbonlahor a exhorté Villa à apporter un peu de rythme dans leur jeu. Plus précisément, il veut que Steven Gerrard revienne à la charge et obtienne un accord pour Ismaïla Sarr. Le manque de rythme dans l’attaque était évident lundi soir. « Nous réclamons Ismaïla Sarr de Watford. Un peu de rythme ! », a écrit l’ancien d’Aston Villa sur son compte Twitter.

Villa a vraiment eu du mal à contourner la défense de Forest et leur but est venu d’une frappe de 20 mètres d’Ashley Young. Ils ont besoin d’un joueur qui peut bousculer une défense et créer des mouvements. Gabby Agbonlahor pense que la vivacité de Sarr changerait cette situation des Villans. Pour rappel, le Champion d’Afrique qui ne devrait pas prolonger avec les Hornets est à un peu de 15 mois de la fin de son contrat avec Watford.

We’re crying out for a sarr from Watford. Some pace! — Ga11agbon (@ga11agbon) October 10, 2022

wiwsport.com