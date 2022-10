Auteur d’une première période sensationnelle, le Maccabi Haïfa a dominé la Juventus (2-0), ce mardi soir à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Abdoulaye Seck a participé au succès israélien.

Ça restera sans doute un des plus beaux exploits qu’on aura vécus dans cette édition de Ligue des Champions. Après trois défaites en autant de rencontres, le Maccabi Haïfa a créé la sensation en battant (2-0) la Juventus de Turin, ce mardi 11 octobre, pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de C1. Une victoire méritée pour le club israélien, auteur d’une première période remarquable.

Très solidaires dès l’entame du match, les joueurs de Barak Bakhar ont réussi à ouvrir le score dès la 7e minute. Sur un bon centre du Français Pierre Cornud, Omer Atzili sautait plus haut que tout le monde dans la défense de Juventus, puis de battre Wojciech Szczęsny, auteur lui d’une légère faute de main. Sans réaction, les Italiens seront une nouvelle fois cueillis à froid juste avant la pause.

En effet, le Maccabi Haïfa doublait la mise à la 42e minute, et c’est Atzili qui signait un doublé retentissant. Servi par Frantzdy Pierrot sur la droite de la surface, l’ailier israélien fait croire qu’il va enrouler sa frappe du pied gauche. Mais il finit par choisir le premier poteau et trouve la lucarne. Un superbe but qui concrétisait la domination locale et qui fera exploser le Stade Sammy-Ofer.

Malgré un meilleur visage de la Juventus en seconde période, le Maccabi Haïfa tient bon en défense et gardera son avance, grâce à notamment à la bonne entrée en jeu de son défenseur sénégalais Abdoulaye Seck, qui remplace le double buteur (66e). Une victoire qui relance donc le Maccabi dans la course à la 3e place qualificative en Ligue Europa. Une grosse déception pour la Juve, presque éliminée.

OUR HOME, OUR RULES 😤🟢⚽️ pic.twitter.com/vwueV02o5v — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) October 11, 2022

