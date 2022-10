Lors de la dernière victoire des siens sur Reading, Seny Dieng a été plus que décisif dans les cages de QPR. Le portier sénégalais a sorti deux beaux arrêts en toute fin de partie pour sécuriser la victoire de son équipe. Il a réagi au sortir de cette performance décisive.

Après des victoires à Bristol City et à Sheffield United, la victoire contre les Royals a propulsé l’équipe de Mick Beale en tête du classement du Sky Bet Championship, aux côtés de Norwich et des Blades. Et pour ce faire, Queens Park a dû compter sur un grand Seny Dieng dans ses cages. Au mieux de sa forme, le Lion s’est confié après cette belle série qui a fait du bien au club.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe ressentait une pression supplémentaire pour terminer le parcours de neuf points devant ses propres fans suite à son excellent travail sur la route, Dieng a déclaré: « La pression ? Je ne crois pas à la pression. Je pense juste qu’en tant que groupe de gars, nous sortons et apprécions chaque match. C’est ce que nous avons fait contre Reading et nous avons obtenu les trois sur trois. C’est la clé, relever le défi. Si vous êtes heureux de faire ce que vous faites, vous le faites le mieux. Nous ne craignons rien ».

Lorsque Reading a reçu un coup franc tardif à 35 mètres du but et que les visiteurs ont poussé tout le monde dans la surface de réparation du QPR – y compris l’ancien gardien des R Joe Lumley. « Il a frappé assez haut et cela m’a donné suffisamment de temps pour venir, donc je bourdonnais avec ça. J’apprécie des moments comme celui-ci, je vis pour ces moments. Je voulais avoir l’opportunité de terminer le match alors je me disais : ‘Laisse-moi venir pour ça, laisse-moi venir pour ça’. C’était une belle façon de terminer le match », a confié Seny Dieng.

Dieng était également en pleine forme à Bramall Lane mardi soir, réalisant un superbe arrêt pour contrecarrer Ollie Norwood, mais le joueur de 27 ans s’empresse de souligner que la bonne forme récente n’est pas due à une ou deux personnes. « Je sens que je suis en bonne forme en ce moment mais c’est vrai pour toute l’équipe, nous sommes tous bien placés », a-t-il déclaré.

wiwspprt.com avec Queens Park rangers