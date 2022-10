De Boulaye Dia en passant par Sadio Mané jusqu’à Moussa Ndiaye, de nombreux Sénégalais ont brillé dans les Championnats européens (D1/D2) durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la disposition d’un 4-2-4.

SENY DIENG, régulier

Les semaines passent et se rassemblent désormais pour le portier international de 27 ans. Un de ses très rares gardiens de but sénégalais à être régulier en club depuis l’entame de cette saison, Seny Dieng maintient à flot le bateau de Queens Park Rangers. Le Champion d’Afrique a entamé sa belle semaine dernière avec une prestation remarquable face à Sheffield United d’Iliman Ndiaye mardi dernier. Grâce à ses énormes et nombreux arrêts et une vigilance nette, QPR remportait ce choc (1-0). Vendredi, il a enchaîné face à Reading. S’il n’a pas eu énormément de travail à faire dans ce match remporté (2-1) par les siens et s’il ne peut faire grand-chose sur le penalty qui ouvre le score de la rencontre, il a quand même réalisé un très bel arrêt.

MAMADOU DIARRA, solide

Comme depuis son arrivée dans Le Rhône, l’ancien défenseur central de Giresunspor, a délivré une prestation plutôt solide dans la défense de Grenoble samedi lors de la victoire face au Stade Lavallois (3-2). Bien en place dans le jeu aérien, il a également été solide dans les duels (4 duels remportés sur 4). Mamadou Diarra a aussi fait preuve d’une bonne vigilance avec un dégagement, deux tirs bloqués et deux tacles.

CHRISTOPHE DIEDHIOU, au four et au moulin

Facile vainqueur du Nîmes Olympique samedi (3-1), Quevilly Rouen Métropole a largement pu compter sur son défenseur central sénégalais, auteur d’un excellent match. Toujours aussi solide dans les airs, grâce à sa grande taille, l’ancien joueur du FC Sochaux en a profité pour ouvrir le score de ce match à la 18e minute en marquant de la tête son deuxième but de la saison. Défensivement aussi, il a été au rendez-vous avec ses 7 dégagements, 4 interceptions, et n’a perdu que cinq ballons.

KALIDOU KOULIBALY, super Kali

Contre l’AC Milan en Ligue des Champions mardi dernier, l’ancien joueur du Napoli a joué un match de patron. KK aura été impressionnant dans ses interventions et a brillé de par sa solidité dans les airs ou au sol. Face à Wolverhampton en Premier League samedi, l’heure était à la confirmation et le Champion d’Afrique a sans doute joué l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il a débarqué à Londres. Il a en effet réussi 100% de ses tacles (5), a été le joueur qui a remporté le plus de duels (9), n’a jamais subi le moindre dribble et a remporté 4 duels aériens. C’était du très solide Koulibaly, alors qu’il n’a commis aucune faute.

MOUSSA NDIAYE, au révélateur

Ce dimanche, l’ancien défenseur latéral gauche du FC Barcelone a joué un match qui devrait lui permettre de rester définitivement en équipe première d’Anderlecht. Après avoir fait ses débuts officiels contre West Ham jeudi dernier en Ligue Europa Conférence, où il n’aura joué que quelques minutes tout en étant très intéressant, l’international U23 a brillé face à Malines pour sa première titularisation (2 passes clé, 2 passes en profondeur réussies sur 2 tentatives, 100% de duels remportés, 100% de dribbles réussis, 70% de passes réussies, soit 23/33). Et pour mieux finir, il délivre une superbe passe décisive à Fabio Silva sur le dernier but des Mauves.

ALFRED NDIAYE, constant

Titulaire indiscutable du côté de Málaga en Championnat de Deuxième Division d’Espagne, le milieu de terrain de 32 ans ne cesse de confirmer son retour en forme, et cela s’est vu ce dimanche lors du match nul (0-0) contre le FC Andorra. L’ancien joueur de Villarreal et du Real Betis reste l’ancre de son équipe, celui qui apporte de la lumière dans les meilleurs moments. Face au club de Gerard Piqué, il a bien tenu sa place, a aidé les défenseurs centraux et aussi dans la construction du jeu offensif. Il a provoqué un carton rouge contre l’équipe adverse.

MAMADOU COULIBALY, omniprésent

Le physique imposant du milieu de terrain prêté par la Salernitana fait beaucoup de bien à Ternana. Il est le patron du milieu de son équipe, celui qui fait la liaison entre l’attaque et la défense. Son match contre Palerme ce samedi n’a fait que démontrer cela. Toujours disponible pour apporter du surnombre en attaque, il est à l’origine de la première offensive dans cette rencontre avec une lourde frappe du pied droit qui passe juste au-dessus. À plusieurs fois, il n’est pas loin de marquer son troisième but de la saison. Mais à défaut d’y parvenir, il fait un grand match dans l’ensemble (3 tirs, dont 1 cadré, 100% de duels remportés, 3 tacles).

BOULAYE DIA, décisif

Remplaçant contre Hellas Vérone dimanche, Boulaye Dia a fait toute la différence en entrant dans l’heure de jeu. Pour le peu de ballons qu’il a touché contre une équipe qui a dominé les dernières minutes, l’attaquant Champion d’Afrique a apporté beaucoup à la Salernitana. Idéalement servi par Erik Botheim, l’ancien joueur de Villarreal claque un boulet de canon énorme du pied gauche en toute fin de match et permet à son équipe de l’emporter.

HABIB DIALLO, encore buteur

Certes, l’attaquant de 27 ans n’a pas connu sa meilleure réussite face à Angers ce dimanche. Mais, même dans ses moins bons jours, Habib Diallo parvient à faire la différence pour le Racing Club Strasbourg Alsace. Ce dimanche, le Champion d’Afrique s’est illustré lors de la première victoire de la saison du club alsacien. Il a marqué le but du 3-1 en profitant d’une grossière erreur du gardien d’Angers pour inscrire son cinquième but en Championnat de Ligue 1 cette saison.

DAVIDE DIAW, décisif

Pour la première fois en Serie B cette saison, Davide Diaw a marqué dans deux matchs d’affilée avec Modena. Et d’une manière très passionnante puisque, ce samedi sur la pelouse d’Ascoli, l’attaquant de 30 ans a offert la victoire à son équipe en marquant dans les arrêts de jeu. Après avoir été peu imposant en attaque, l’ancien joueur de Pordenone est apparu au bon moment pour filer seul en attaque puis de remporter son face-à-face avec le gardien d’Ascoli, à la 90e minute.

SADIO MANÉ, monte en puissance

En Ligue des Champions mardi dernier, l’ancien joueur de Liverpool a signé une prestation de haut vol face au FC Viktoria Plzeň. Marquant son premier but en C1 avec le club bavarois lors de cette rencontre, il s’est fendu en passeur décisif. Beaucoup de choses lui ont réussi face au club tchèque. Et ce samedi, face au Borussia Dortmund, bien qu’il n’ait pas marqué comme il aurait aimé le faire pour son premier « Der Klassiker », Sadio Mané a quand même été intéressant dans le jeu du Bayern Munich. C’est d’ailleurs lui qui a effectué un excellent travail sur l’ouverture du score du match.

⚠️ Onze type des sénégalais de la semaine écoulée

Quel Lion t'a le plus marqué ❓#Senegal #wiwsport pic.twitter.com/PNDiHb5i6L — wiwsport (@wiwsport) October 10, 2022

