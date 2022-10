Prévu le 6 novembre prochain, le combat Papa Sow (Jambars Wrestling Acadamy) et Siteu (Lansar), ficelé par Jambaar Productions, est sur toutes les lèvres.

Selon le manager d’Ama Baldé, Abdou Bakhoum, l’expérimenté Papa Sow est logiquement favorisé par sa longévité. Abdou Bakhoum pense que le gabarit, la force et la jeunesse de Siteu sont à prendre en considération. « A l’état actuel de la situation, on ne peut que donner favori au lutteur qui a plus de longévité et d’expérience. Papa Sow, parce c’est de lui qu’il s’agit, s’est frotte à des tenors notamment Balla Gaye 2, Ama Baldé, Modou Lo. Les lutteurs de sa trempe, de par leurs parcours, sont logiquement annonces favoris devant des adversaires plus jeunes et moins expérimentés », a expliqué Abdou Bakhoum.

Mais toujours selon le consultant, Siteu garde de fortes chances de surprendre son adversaire. « Toutefois, comme on a pu le constater dans le passé, tous les vieux lutteurs sont traditionnellement déboulonnés par de jeunes prodiges. C’est la loi du sport. Le sport individuel, en l’occurrence la lutte, requiert des aptitudes physiques propres à la jeunesse. Par conséquent, Siteu reste un adversaire à prendre au sérieux. Il monte en puissance alors que Papa SOW a un peu stagné », a déclaré d’emblée, le technicien et manager de lutte.

Qui ajoute : « Siteu a beaucoup plus de volonté et d’entrain comparé à son adversaire qui privilégie souvent la tactique et les calculs. Mais, Papa Sow est légèrement favorise par l’expérience et la longévité ». Sur le plan de la bagarre, les deux lutteurs ont des similitudes, ajoute Abdou Bakhoum. Il s’explique : « Dans leurs techniques de bagarre, on peut noter des ressemblances. Tous les deux ont un coup de poing ravageur qui peut hâter brusquement l’issue du combat. Papa Sow l’avait tenté contre Ama Baldé et aussi contre Ness. De son côté, Siteu avait réussi à mettre Zoss K.O par ce crochet dévastateur. A rappeler aussi que Sa Thiès avait diminué physiquement Siteu par le même procédé », analyse-t-il.

