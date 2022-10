À l’issue du match contre Malines, Felice Mazzù a dit tout le bien qu’il pensait de Moussa Ndiaye, auteur de ses débuts en tant que titulaire avec Anderlecht.

Après des premières minutes remarquées contre West Ham jeudi dernier en Ligue Europa Conférence, Moussa Ndiaye a connu sa première titularisation dimanche à Malines, lors de la 11e journée de la Jupiler Pro League de Belgique. Une rencontre qui a permis à l’international U23 de faire bonne impression, particulièrement lorsque l’entraîneur des Mauves est passé à un système à quatre défenseurs.

Aligné d’entrée au poste de piston, Moussa Ndiaye a délivré une superbe passe décisive à Fabio Silva, auteur du troisième but de la victoire d’Anderlecht (3-1). Interrogé sur la prestation de l’ancien joueur du FC Barcelone, le technicien belge semble satisfait par le joueur de 20 ans, notamment par sa polyvalence, lui qui a été formé au poste de défenseur axial, avant d’être reconduit latéral gauche au Barça.

« Moussa Ndiaye a bien joué, mais nous savions ce qu’il pouvait faire. C’est un profil qui nous permet de jouer à quatre derrière », a déclaré Felice Mazzù lors de la conférence d’après-match. À Anderlecht, Moussa Ndiaye aura le fâcheux défi de remplacer Sergio Gomez, formé au FC Barcelone et qui a illuminer de son talent chez les Mauves la saison dernière avant de rejoindre Manchester City cet été.

Mais les deux premiers matchs du Sénégalais semblent démontrer qu’il en a les qualités et les épaules. D’autant plus qu’il devra bénéficier de beaucoup plus de temps de jeu en équipe première durant les prochaines semaines. Cela pourrait même arriver dès jeudi prochain au London Stadium face à West Ham, à l’occasion de la 4e journée de Ligue Europ Conférence. Moussa pourrait bien être titulaire.

