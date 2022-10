L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a arraché sa place en finale du tournoi de l’UFOA et sa qualification pour la phase finale de Can 2023 au bout du suspense face à la Sierra Leone. Les Lionceaux de Serigne Saliou Dia se sont imposés au terme de la séance de tirs au but (0-0; 6-5 t.a.b).

Comme une bonne étoile, le football sénégalais continue de briller et de triompher. Après la qualification des U20 à la CAN, c’est au tour des moins de 17 ans de valider leur billet pour la grande joute continentale de leur catégorie.

Cet après-midi en Mauritanie sur la pelouse de Cheikh Boiya, à l’occasion de la première demi-finale de l’UFOA/A, la formation sénégalaise emmenée par le duo Serigne Saliou Dia et Souleymane Diallo et les jeunes de la Sierra Leone s’affrontaient dans un match à double enjeu. Il a fallu attendre la séance de tirs au but et l’échec du dernier tireur pour connaître le dénouement de cette rencontre. Et ce sont les Lionceaux qui s’imposent finalement et qui vont se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans qui aura lieu en Algérie en 2023. Dans la foulée, le Sénégal disputera la finale du tournoi et affrontera le vainqueur du match qui mettra aux prises le Mali et la Mauritanie.

