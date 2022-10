Pur produit du football sénégalais, Pape Demba Diop, est un milieu de terrain qui excelle en tant que meneur de jeu et par sa créativité. Le grand espoir qui peut se vanter d’être dans le cercle restreint de jeunes joueurs sénégalais qui font le bonheur de la sélection U20, locale et U23, impressionne déjà à seulement 19 ans.

Suffisant pour taper dans l’œil de Zulte qui l’a enrôlé cet été. L’énième talent qui sort de l’académie Diambars est revenu sur les débuts de sa jeune carrière internationale et n’a pas manqué d’étaler, dans cet entretien accordé à wiwsport, ses ambitions avec son nouveau club.

Tu peux nous retracer ton parcours jusqu’ici ?

J’ai commencé très jeunes, à l’âge de 6 ans, je pense. J’ai débuté à l’école de football, Ouakam Pépé je suis resté jusqu’à mes 12 ans. C’est par la suite que mon tonton a décidé de m’amener à Diambars. J’ai intégré en premier lieu la petite catégorie pour parfaire ma formation. À mes 16 ans, notre coach à l’époque décide de m’inscrire dans l’équipe première. Je fais mes débuts en championnat en disputant quelques matchs. J’ai fini par gagner ma place dans l’équipe. J’ai disputé pratiquement toutes les rencontres en championnat l’année dernière en tant que titulaire. Et voilà depuis je suis régulièrement convoqué en sélection nationale. D’abord avec les locaux, ensuite avec les U20 et maintenant avec l’équipe de Demba Mbaye.

Pourquoi tu as décidé d’attendre avant de rejoindre les sélections sénégalaises ?

J’ai été plusieurs appelés en sélection mais c’est mon mentor et président de Diambars qui ne voulait que je brise les étapes. Ce n’est que cette année, à mes 18 ans que j’ai rejoint pour la première fois la sélection locale. Ensuite les U20 puis les U23. Mais, Avant tout, je savais que j’avais mille chances pour signer à l’extérieur. Puisque j’ai fait une bonne saison, j’étais en même temps le leader technique de notre équipe, même si on a plusieurs talents dans cette équipe.

Tu te souviens de tes débuts en équipe nationale ?

Bien sûr que oui, c’était en Algérie avec la sélection locale. J’ai disputé mon premier match avec cette sélection contre la RDC. Nous avions perdu cette rencontre (2-1). Mais je me souviens de ma prestation, je n’avais pas déçu (rires). Mais je me sens plus à l’aise en sélection des moins de 20 ans.

Justement, l’équipe a fait un parcours honorifique au tournoi de l’UFOA – U20, quel était votre secret ?

Oui, vous l’avez dit, nous avons réalisé un parcours sans faute. Mais honnêtement, cela ne nous a pas surpris. Nous avons une belle équipe, pétrie de talents. Avec le coach [Malick DAF], on avait comme objectif de remporter le trophée après bien sûr la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ça aurait été un échec si nous rentrions au Sénégal sans la coupe. Al Hamdoulilah, mission accomplie.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ce tournoi ?

Notre demi-finale contre la Mauritanie, ce match m’a beaucoup marqué. Pourquoi ? Parce qu’on était plus que motivé. L’équipe était déterminée à remporter cette rencontre. On savait que ça n’allait pas être facile et l’équipe mauritanienne sera soutenue et encouragée par son public mais cela nous a davantage galvanisés. Cela se voyait, et ça s’est confirmé dès le début de la rencontre. On réussit à marquer après seulement quatre minutes de jeu et à doubler la mise à la 10e minute. Tout le monde n’a pas eu la chance de vivre ces genres de matchs.

C’est pendant cette compétition de l’UFOA que Bruges officialise ton transfert. Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Les choses se sont passées trop vite. J’ai fait un test à Lorient puis à Zulte après il y avait une concurrence, les deux équipes voulaient me signer. Donc, il fallait faire un choix. J’ai fini par choisir Zulte. Pourquoi ? Parce que le coach est sénégalais, j’ai confiance en lui pour ma progression. Je sens que le Link se fera rapidement et il m’a promis de bien m’intégrer aussi. J’ai signé avec l’équipe première pas avec la réserve. J’aimerais bien réussir là-bas, pour un début. En tout cas, je suis très confiant pour la suite.

Le Sénégal fera son retour à la CAN U20, quel devrait être son objectif ?

Comme d’habitude [rires]. Vous savez bien que Malick DAF est un compétiteur. Et, il sera armé pour prétendre gagner le trophée final. Il nous a inculqué la culture de la gagne. Donc on y sera avec les mêmes motivations. Nous voulons disputer la Coupe du Monde de cette catégorie, on vise plus loin. Avant ça nous voulons d’abord gagner la coupe d’Afrique. Le Sénégal n’a pas encore gagné la CAN de cette catégorie et nous voulons être les premiers à le faire.

Tu étais également retenu avec les U23, Pape est partout en fin de compte… Quel est ton secret ?

C’est le travail. C’est aussi une marge de progression et j’en suis ravie. Ce n’est pas donné à tout le monde. J’ai remporté le tournoi de l’UFOA avec les moins de 20 ans, nous nous sommes qualifiés avec les locaux au CHAN après plusieurs années d’absence. J’ai disputé des matchs avec les U23 NDLR (double confrontation face au Maroc), j’espère que cela va continuer. Ce sont des pas, des étapes pour accéder un jour à la sélection A. J’y crois vraiment.

Quel est ton objectif cette saison ?

Allez continuer ma progression à Zulte d’abord. Comme je suis désormais avec les U23, nous allons nous focaliser sur notre objectif qui est de se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique de cette catégorie pour ensuite viser Paris 2024, les grands Jeux Olympiques. J’ai confiance à mon talent et à mes capacités et j’ai sais que incha’Allah je vais beaucoup progresser. Je donnerai le maximum de moi pour ne pas décevoir mes différents coachs.

Quelle est ton équipe préférée et ton joueur de rêve ?

Mon Joueur de rêve est Kevin De Bruyne. Il y a des gens qui disent qu’on a le même style de jeu. Mais parfois je me vois comme Modric {Réal de Madrid}. J’aime bien participer dans le jeu et faire des sorties de balles. De Bruyne lui, est tout le temps offensif. Mon équipe de rêve est bien sûr Manchester City. J’aime bien aussi le Barcelone, Marseille et un peu Arsenal [rires].

Quels sont tes plus grands rêves dans le football ?

Être un joueur connu de partout dans le monde. Jouer dans les plus grands championnats d’Europe, en Premier League à Manchester City, en Espagne à Barcelone, en France avec l’Olympique de Marseille. Je rêve aussi de disputer et gagner les plus grandes compétitions au monde, la Coupe d’Afrique des Nations, la Coupe du monde et la Ligue des Champions.

wiwsport.com propos recueillis par (Anta Ndiaye)