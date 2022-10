En déplacement sur la pelouse de l’AS Roma ce jeudi soir, le Real Betis a rempli sa mission en s’imposant (2-1). De retour de blessure, Youssouf Sabaly est resté sur le banc.

Tout va bien pour le Real Betis en Coupe d’Europe cette saison. Surpris en Championnat ce week-end par le Celta Vigo, le club andalou se rendait en Italie ce jeudi soir pour défier l’AS Roma dans le choc de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Et les hommes de Manuel Pellegrini ont vaillamment fait le travail dans cette rencontre.

Privé de Nabil Fekir qui, fraîchement revenu d’une blessure de quelques semaines, a rechuté à la 22e minute, puis mené au score dans la demi-heure de jeu après un penalty transformé par Paulo Dybala (34e), le Real Betis a su bien réagir. Grâce au milieu argentin Guido Rodríguez, les Espagnols ont remis les pendules à l’heure juste avant la pause (40e).

Puis, durant tout au long de la seconde mi-temps, le Betis a cherché a doublé la mise. Mais ce ne sera qu’à la 88e minute que Luiz Henrique parviendra à marquer le but victorieux. Ainsi, Youssou Sabaly et ses partenaires s’envolent en tête du Groupe C avec 9 points. Deuxième, le Ludogorets est à 4 points, alors que l’AS Roma est 3e (3 points) et Helsinki 4e (1 point).

