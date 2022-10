À La Cerámica ce jeudi soir, Villarreal s’est aisément imposé devant l’Austria Vienne en Ligue Europa Conférence (5-0). Titulaire, Nicolas Jackson a été remplacé à la pause.

Pour une nouvelle, Villarreal a fait parler de son talent offensif en Ligue Europa Conférence. Pour le compte de la troisième journée de C4, le Sous-Marin Jaune recevait l’Austria Vienne, ce jeudi soir, en espérant enchaîner un troisième succès en autant de rencontres. Chose que les hommes d’Unai Emery ont très bien fait.

Malgré une composition largement remaniée, mais avec une nouvelle titularisation deNicolas Jackson, Villarreal a déroulé pour s’imposer sur le score sans appel de 5 à 0. Alex Baena (18e), Arnaut Danjuma, auteur de son premier but de la saison, (43e) et un retentissant triplé de José Morales (76e, 80e, 88e) ont fait l’affaire.

Au classement, Villarreal est plus que jamais leader avec neuf points. Lech Poznań est 2e avec 4 points, l’Hapoël Beer-Sheva 3e (2 points) et l’Austria Vienne bon dernier avec un petit point. Pour la prochaine journée jeudi prochain, Nicolas Jackson et ses partenaires tenteront d’enchaîner en terres autrichiennes.

#UECL | 5-0 ⏱ 90'+2' | ¡FINAL! Pleno de victorias del Submarino en un choque donde fue netamente superior al @FKAustriaWien con goles de @alexbbaena, @Danjuma y un hat trick de @jose1987morales, que ha puesto el partido patas arriba en apenas 12 minutos con tres goles. pic.twitter.com/VpyMDAOmRa — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 6, 2022

