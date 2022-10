Comme après chaque journée de Ligue des Champions, l’Uefa a dévoilé l’équipe type de la semaine. Buteur pour la 25e fois dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Sadio Mané a été aligné dans cette formation disposé dans un schéma à 3-5-2.

Plusieurs joueurs se sont distingués dans cette troisième journée de la Ligue des Champions. Aligné en 3-5-2, l’Uefa a concocté une équipe offensive dans laquelle presque tous les joueurs ont marqué. Dans les buts, on retrouve le jeune gardien du FC Porto Diogo Costa impérial dans ses buts lors de la victoire des portugais contre Leverkusen (2-0).

Dans la ligne défensive formée à trois, on retrouve Trent Alexander Arnold (Liverpool) buteur contre Rangers comme axe droit et son compatriote Reece James (Chelsea) également buteur comme axe gauche. Les deux anglais sont accompagnés par Di Lorenzo (Napoli) auteur d’une grosse performance lors de la large victoire du Napoli face à l’Ajax (6-1).

Au milieu de terrain, on retrouve Sadio Mané (Bayern Munich) et Rodrygo (Real Madrid) respectivement piston gauche et piston droit. Le Sénégalais auteur de son premier but en Ligue des champions avec le Bayern Munich a été un artisan majeur de la victoire facile (5-0) du Bayern contre le Viktoria Plzen tandis que l’attaquant madrilène à scorer contre le Shakhtar Donetsk dans le groupe F.

Le milieu de terrain est complété par Amin Harit (Marseille), Angel Di Maria (Juventus) et Adrien Rabiot (Juventus). Enfin, le front de l’attaque est occupé par le portugais André Silva (RB Leipzig) et l’avant centre Giacomo Raspadori (Napoli).

Bringing home the big points on Matchday 3 🥵#UCLTOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 6, 2022

wiwsport.com