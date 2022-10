C’est l’affiche phare des phases de groupes. En deuxième et dernière journée du groupe B, le Mali et le Sénégal vont en découdre. Déjà assurés de disputer les demi-finales, les deux voisins vont se frotter à 18h GMT pour l’attribution de la première place du groupe.

Il y aura bien un enjeu dans cette rencontre entre le Mali et le Sénégal. Respectivement 1er et 2e du groupe B, les aigles et Lionceaux s’affrontent dans le cadre de la deuxième journée du tournoi de l’UFOA des moins de 17 ans. Les deux équipes, qui ont frappé fort d’entrée, sont, quel que soit le résultat de la rencontre, qualifiées pour les demi-finales de cette compétition.

Les deux formations ont laissé une forte impression lors de la première journée, vainqueurs tous les deux de leur premier match face au Cap-Vert (7-1); (6-0). Ce derby alléchant sera d’abord une question de prendre les commandes du groupe B mais aussi d’assurance pour la suite de la compétition.

L’avantage est conséquent puisque le leader va affronter l’équipe classée deuxième du groupe A qui se jouera entre le pays hôte, la Mauritanie et la Sierra Leone. Rappelons que les deux finalistes seront qualifiés pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans.

