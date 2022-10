Des renforts du côté du promu, le Stade de Mbour. En vue de la prochaine saison, le club mbourois vient d’annoncer deux nouveaux joueurs dans ses rangs.

Le mercato local bat son plein, les clubs sénégalais font une course contre la montre pour se renforcer avant le coup d’envoi de l’exercice 2022-2023. C’est le cas du Stade de Mbour qui ambitionne notamment de se maintenir dans l’élite sénégalaise après avoir fait son retour un an après sa relégation.

Sous la houlette de Cheikh Seck, l’ancien entraîneur du Jaraaf de Dakar, le Stade de Mbour tient ses deux premières recrues du mercato. Le club de la région de Thiès annonce via son compte Twitter le recrutement de Sidy Diakhaté en provenance de Teungueth FC et de Alphouseyni Dabo, milieu excentré et ancien de l’ASC Jaraaf. Le stade de Mbour n’a par contre pas précisé la durée de leurs contrats.

Info Mercato 🚨 Nous sommes heureux de vous annoncer les signatures pour les deux prochaines saisons du milieu de terrain Sidy Diakhate et du milieu excentré Alphouseyni Dabo en provenance du @TeunguethFc et du @ASCJaraafSn . Nous leur souhaitons la bienvenue🔴⚪️ pic.twitter.com/23HNt3r51W — Stade de Mbour l'officiel (@stadembour) October 4, 2022

