Joueur de l’équipe réserve, Alpha Diounkou s’est joint ce mercredi pour la première fois cette saison à la session d’entraînement de l’équipe première du FC Barcelone.

Face aux nombreux blessés dans le secteur défensif du Barça lors des derniers jours (Ronald Araùjo, Jules Koundé et Andreas Christensen dernièrement), le technicien catalan a dû faire appel à quelques jeunes de la réserve. Et ce mercredi, son choix s’est porté sur le jeune Marc Casadó et l’international sénégalais, Alpha Diounkou bien évidemment.

Ce n’est pas la première fois qu’Alpha Diounkou s’entraîne sous les regards de Xavi Hernández, mais c’est la toute première fois que l’entraîneur du FC Barcelone fait volontairement appel au jeune défenseur droit sénégalais. Cela peut donc être perçu comme une grande nouvelle pour le joueur qui n’est pas titulaire au Barça Atlètic cette saison.

Prêté par Granada pour une deuxième saison d’affilée, Diounkou, 20 ans, est apparu à quatre reprises après six journées de Primera División RFEF. Face à la concurrence au poste de latéral droit, il est perçu comme défenseur central par Rafa Márquez. Ce qui lui permet de grignoter du temps de jeu, comme lors du dernier match contre la Real Sociedad.

