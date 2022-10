Son histoire avec la plus prestigieuse des compétitions européennes débute au moment où Viktoria Plzen, logé dans le groupe de la mort, avec le Barcelone, l’Inter et le Bayern, décide de le réintégrer dans son effectif à la fin de son prêt à Karvina en juin 2022. Il est inscrit sur la liste des joueurs éligibles à disputer de cette compétition et voyage avec son équipe en Espagne pour défier Barcelone au Camp Nou dans le cadre de la première journée. Depuis le banc de touche Modou Ndiaye assiste au premier revers de son équipe, sévèrement battu par les partenaires de Dembélé (5-0). Il jouera ses premières minutes face à l’inter (2-0).

À la suite du carton rouge reçu par son coéquipier Pavel Boucha, le milieu de terrain sénégalais fait son entrée (77’). Avant d’enchaîner face au Bayern mais cette fois-ci en tant que titulaire. Modou Ndiaye dispute l’intégralité du match et s’en sort avec une bonne note malgré la lourde défaite du club tchèque sur la pelouse du Bayern Munich (5-0).

Parcours

Avant de partir en République tchèque, le natif de Kaolack avait commencé sa carrière en Europe en quittant l’AS Douanes (Sénégal) pour Thonon Evian qui évoluait alors en Régional 2, en 2018-19.

Son passage en France a été notamment marqué par son but précieux qu’il avait inscrit pour assurer la montée en Régional 1 de Thonon Evian. C’était le 2 juin 2019, face à La Tour Saint-Clair (1-0), au stade Joseph-Moynat à Thonon. Comme son compatriote Abdallah Sima, Modou Ndiaye a ensuite quitté la Haute-Savoie pour tenter une nouvelle aventure en République tchèque, à Taborsko (L2 tchèque) en octobre 2020, avant d’être recruté par le Viktoria Plzen. Prêté l’année passée à Karvina, toujours en première division tchèque, il est revenu l’été dernier chez le champion de République tchèque et découvre depuis la Ligue des champions.