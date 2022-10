Pour la première fois depuis son arrivée au Dynamo Kiev, Samba Diallo a été convoqué dans le groupe professionnel pour le déplacement à Rennes en Europa League.

La récompense au bout de l’effort mais surtout au bout d’une longue attente. Alors que le Dynamo Kiev se déplace au Roazhon Park ce jeudi pour affronter le Stade Rennais à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa, Mircea Lucescu a réservé une petite surprise. Un effet, Samba Diallo va connaître sa première expérience avec le groupe pro.

Le jeune ailier gauche sénégalais figure dans une liste de 26 joueurs convoqués par l’entraîneur du Dynamo Kiev. Une belle récompense pour le joueur de 19 ans qui a brillé de tout son talent avec les U19 du club ukrainien la saison dernière. Il pourrait donc faire ses grands débuts avec l’équipe première, de surcroit en Coupe d’Europe face à un club français.

Battu lors de ses deux premiers matchs de Ligue Europe et bon dernier du Groupe B, le Dynamo Kiev n’a plus droit à l’erreur. Les Ukrainiens doivent se relancer et cela passe par surprendre le Stade Rennais, leader de la poule avec quatre points en deux matchs. Samba Diallo pourrait par ailleurs être utile. D’autant plus que le Dynamo ne brille en attaque.

26 гравців у заявці «Динамо» на матч проти @staderennais ⚪️🔵 pic.twitter.com/oPqIxCrMKb — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 5, 2022

