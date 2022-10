Buteur et passeur décisif face au FC Viktoria Plzeň (5-0), Sadio Mané a déclaré, hier mardi, Karim Benzema lauréat du Ballon d’Or France Football édition 2022 dont la cérémonie est prévue la semaine prochaine au micro de Canal+.

« Honnêtement je pense que Karim mérite cette année. Il a fait une grande saison avec le Real. Il a gagné la Ligue des Champions, je pense qu’il mérite largement. Je suis content pour lui. Je sais que j’ai gagné la CAN. Je pense que ça a été vraiment un relâchement pour moi et tout le pays. Je suis très heureux d’avoir remporté ma première CAN avec le pays. Mais je pense que Karim mérite. Je le pense sincèrement (Rires)”, a reconnu l’attaquant de 30 ans.

Sadio Mané : “Benzema mérite de gagner le Ballon d’Or” 😳 “Honnêtement, je pense que Karim mérite cette année, il a fait une grande saison avec le Real ! (…) Je le pense sincèrement” 💬 Quelle classe et quelle humilité de sa part après sa saison fantastique à lui aussi 🙌 pic.twitter.com/A2GLRuiIOd — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 4, 2022

Wiwsport