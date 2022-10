Le nouvel entraîneur de Chelsea semble vouloir redistribuer les cartes de la concurrence entre Edouard Mendy et Kepa Arrizabalaga.

Sous la houlette de Frank Lampard puis Thomas Tuchel, Edouard Mendy était indiscutable au poste de gardien de but de Chelsea. Dès son arrivée à Stamford Bridge l’été 2020, le portier international sénégalais a relégué sur le banc des remplaçants son homologue espagnol Kepa Arrizabalaga. Mais l’ancien joueur du Stade Rennais a commencé à perdre de sa superbe pour sa troisième campagne londonienne.

Pas trop aidé par une défense plutôt fébrile, Edouard Mendy a encaissé neuf buts sur ses six premiers matchs avec Chelsea cette saison. Et pour ne rien arranger, il a été touché à un genou et a raté les quatre derniers matchs des Blues. Ce qui a grandement profité à l’ancien portier de l’Athletic Bilbao. Interrogé sur cette concurrence qui semble vivement renaître, l’entraîneur Graham Potter a expliqué sa gestion.

« Edou est de retour, ce qui est une bonne nouvelle pour nous car nous avons besoin d’autant de concurrence. Lui ou Kepa ? Si vous regardez ce que nous avons au cours des six prochaines semaines, c’est un calendrier incroyable. Je ne suis pas pressé de hiérarchiser d’un numéro 1 ou 2. Je veux aider Kepa à apprécier le football et aider Edou à se mettre en forme et prêt à jouer. Dans un monde idéal, vous laissez le football décider », a déclaré l’entraîneur de Chelsea.

